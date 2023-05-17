Mahsun Kırmızıgül Gülşah Saraçoğlu ile aşk iddiasına cevap verdi

Mahsun Kırmızıgül, Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara menajeri aracılığıyla cevap verdi.

Mahsun Kırmızıgül Gülşah Saraçoğlu ile aşk iddiasına cevap verdi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Mahsun Kırmızıgül ile Gülşah Saraçoğlu arasındaki aşk iddialarına yanıt menajeri Yusuf Kırmızıgül'den geldi.

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"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

Açıklamada "Sanatçımız Mahsun Kırmızıgül hakkında yapılan asılsız ve yalan haberleri esefle kınıyoruz. Bu haberlerin perde arkasını biliyoruz. Mahsun Kırmızıgül, sanat hayatı boyunca sevenleriyle ve kendisini izlemeye gelenlerle sıcak bir iletişim kurmuş ve menajerlerinin, ekibinin de yanında olduğu kulisinde kendisini ziyaret etmek isteyen herkesi ağırlamıştır. Bu haberler hem sanatçımıza hem de kendisini dinlemeye gelen insanlara büyük bir hakarettir. Masa başı yapılan iftira haberleriyle ilgili olarak hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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