Mahsun Kırmızıgül jön olmaya karar verdi

55 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül, oyunculuğun yanı sıra senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da birçok projeye imza attı.

Son dönemde daha çok yönetmen kimliğiyle ön plana çıkan Kırmızıgül, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak oyunculuğa geri döneceğini açıkladı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Kırmızıgül, dizi ve sinema sektörünün ciddi anlamda erkek jön sıkıntısı çektiğini belirterek bundan sonra gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi.

Ünlü sanatçı, açıklamasının devamında “2025 yılında beni heyecanlandıran bir projede yer alacağım. Öyle şaşı, kekeme, arka planda olan bir karakter oynamayacağım. Seneye çok özel bir projede oyunculuk yapacağım.” diyerek sevenlerine müjdeyi de verdi.