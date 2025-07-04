Mahsun Kırmızıgül'den orman yangınlarına sert tepki

Ünlü Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül devam eden orman yangınları ile ilgili bir paylaşım yaptı. Günlerdir süren ve söndürme konusunda yetersiz kalınan yangınlarla ilgili sanatçı isyan etti.

50 yangın uçağımız olsaydı, ciğerimiz böyle yanmazdı…

Yıllardır sadece izliyoruz bu yangınları.

Her yıl daha fazlası yanıyor: Ormanlarımız, hayvanlarımız, evlerimiz, umutlarımız…

Devlet “ mücadele ediyoruz” diyor ama yetmiyor.. Biz her yaz aynı acıyı, yaşıyoruz.

Küresel… — Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) July 3, 2025

İşte Mahsun Kırmızıgül'ün sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj:

50 yangın uçağımız olsaydı, ciğerimiz böyle yanmazdı…

Yıllardır sadece izliyoruz bu yangınları. Her yıl daha fazlası yanıyor: Ormanlarımız, hayvanlarımız, evlerimiz, umutlarımız…

Devlet “ mücadele ediyoruz” diyor ama yetmiyor.. Biz her yaz aynı acıyı, yaşıyoruz. Küresel ısınma dünyanın gerçeği artık. Ama talan, ihmal, rant…

Hepsi bu ateşe odun taşıyor. Bu yangın uçakları alınmazsa gelecekte orman kalmayacak. Yazık çoook yazık…