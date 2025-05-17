Mahsun Kırmızıgül'den yandaş yazara zehir zemberek sözler! Liste yapıp hedef göstermişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahsun Kırmızıgül'den yandaş yazara zehir zemberek sözler! Liste yapıp hedef göstermişti

"Sanatçılar ‘Terörsüz Türkiye’ istemiyor mu?" listesinde adı geçen Mahsun Kırmızıgül yandaş yazara sert tepkide bulundu.

Mahsun Kırmızıgül, gazeteci Zafer Şahin’in, "Sanatçılar ‘Terörsüz Türkiye’ istemiyor mu?" başlıklı yazısında listeye konulduğunu ve hedef gösterildiğini belirterek açıklamada bulundu.

MAHSUN KIRMIZIGÜL ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kırmızıgül, sanatçıların "terörsüz Türkiye istemiyor" şeklinde bir liste hazırladığını ve kendisinin de bu listede yer aldığını belirterek, "Ben 'Hepimiz kardeşiz' derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz. O zaman biz, bu ülkede insanlar ölmesin, analar ağlamasın diye her alanda dil döküyorduk. Ancak bilin ki, bu ülkenin terörden daha büyük bir sorunu var, o da yolsuzluk" dedi.

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Paylaşımında "bir avuç hırsız hâlâ bu ülkenin kaynaklarını göz göre göre çalıyor ve yiyip bitiriyor" sözleri ile sert çıkan Kırmızıgül'ün paylaşımı şu şekilde:

"Yolsuzluk, terörden on kat daha tehlikelidir. İç çatışmaya harcanan paranın üç katı yolsuzluk yapıldı bu ülkede.

Bir çocuğa tecavüz edenle, bu halkın ekmeğini, geleceğini çalan hırsızın farkı yok.

Yolsuzluk yapan siyasetçi veya her kimse, en büyük teröristtir.

Asıl yolsuzluk yapanlar yüzünden 40 yılda ülkenin düştüğü derin yoksulluğu görmelisiniz! Sokağa çıkın, insanlara dokunun. Milletin anası ağlamış anası.

Bugün…

Emekliler yaşam mücadelesi veriyorlar. Bir profesörün, hakimin, savcının, doktorun, öğretmenin, askerin, memurun, işçinin aldığı maaş yürek yakıyor.

Ama bir avuç hırsız hâlâ bu ülkenin kaynaklarını göz göre göre çalıyor ve yiyip bitiriyor.

Ben yıllardır bu ülkenin barışı için filmler yaptım, şarkılar söyledim.

Şunu çok iyi bilin ki…

Bu ülkeye barış gelse bile, bu denli büyük yolsuzluk ve adaletsizlik olduğu sürece bu ülke asla iflah olmayacak.

Yolsuzluk terörle eş değerdedir.

Şimdi siz de…

Adamsanız,

bu yazdıklarımı da televizyonlarda ve köşe yazılarınızda yayınlarsınız."

NE OLMUŞTU?

AKP yakınlığıyla bilinen Gazeteci Zafer Şahin, "Sanatçılar ‘Terörsüz Türkiye’ istemiyor mu?" başlıklı yazısında "Sezen Aksu, Kadir İnanır, Cem Yılmaz, Halit Ergenç, Özcan Deniz, Lale Mansur, Nur Sürer, Müjde Ar, Şahan Gökbakar gibi sanatçıların adını listede sıralayarak 'Terörsüz Türkiye' propagandasına destek vermekle suçlayıp hedef göstermişti.

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