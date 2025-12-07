Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, bir yıl önce vefat eden 99 yaşındaki annesi Faike Bazencir’i (Arık) sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşımla andı.

Faike Bazencir, 6 Aralık 2024’te Alzheimer hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Son iki yılını evinde tedavi görerek geçirmişti.

Kırmızıgül, annesinin vefatını şu duyuruyla paylaşmıştı: “Canım annem Faike Arık’ı (Bazenincir) kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Cenazesi, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii’nde, öğle namazını müteakip kılınacaktır.”

Cenaze töreni Diyarbakır’da büyük bir kalabalıkla gerçekleşmiş, Mahsun Kırmızıgül gözyaşları içinde güçlükle ayakta durmuştu. Sevenleri ve yakınları o zor gününde yalnız bırakmamıştı.

Tam bir yıl sonra, annesinin ilk ölüm yıl dönümünde Kırmızıgül, annesiyle çekilmiş fotoğrafları paylaşarak duygularını şu satırlarla ifade etti:

“Geçen yıl bugün annemi kaybetmiştim. Bana ölüm haberini verdiklerinde o an dünyanın ortasında yapayalnız kaldığımı hissetmiştim. Dizlerim kırılmış, adeta yıkılmıştım. Bu anne acısı başka bir şeymiş. Yaşarken annemle ilgili unuttuğum anılar, öldükten sonra bir bir geri geldi.”

“Bazen gülümsedim, bazen içime aktı gözyaşlarım. Okul yüzü görmemişti ama bana hakkı, doğruyu, insanlığı öğreten oydu. O benim yol gösterenim, rehberim, akıl hocam… kısacası o benim her şeyimdi. O benden razıydı, ben de ondan. Bugün onu özlemle, saygıyla anıyorum. İyi ki annemdi. İyi ki sevdim. İyi ki hayatıma ışık oldu.”