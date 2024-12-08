Mahsun Kırmızıgül'e cenazede büyük saygısızlık! O görüntüler pes dedirtti

Kırmızıgül'ün yaşamını yitiren annesi Faike Arık'ın cenazesi, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'nde kılınan namazın ardından son yolculuğa uğurlandı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Anne acısıyla sarsılan Kırmızıgül gözyaşlarına hakim olamazken cenazede ortaya yine 'pes dedirten' görüntüler çıktı.

Daha önce Şener Şen, Şafak Sezer, Cihat Tamer gibi isimlerin başına da gelen saygısızca olay bu sefer de anne acısı yaşayan Mahsun Kırmızıgül'ün başına geldi.

CENAZEDE ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER

Annesini son yolculuğuna uğurlamak için camiye yürüyen Mahsun Kırmızıgül en zor anında bazı insanların selfie çekme çabasıyla neye uğradığını şaşırdı.

O anlar sosyal medyada da hızla yayıldı ve Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin acısını yaşadığı anlarda insanların bu insanlık dışı tavırlarına tepki yağdı. Sosyal medyada görüntülere "İnsanlığımızı kaybettik" yorumları geldi.