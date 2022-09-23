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  • Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu film için babasının kopyası oldu. Görenler şaştı kaldı

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu film için babasının kopyası oldu. Görenler şaştı kaldı

Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül’ü canlandıracak olan Mahmut Kırmızıgül’ü görenler gözlerine inanamıyor. Film için 6 ay oyunculuk eğitimi alan ve tam 8 kilo veren Mahmut Kırmızgül adeta babasının kopyası oldu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 14:05
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Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Prestij Meselesi filminde babasını canlandıracak! Mahmut Kırmızıgül rolü için babasının kopyası oldu!

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu film için babasının kopyası oldu. Görenler şaştı kaldı
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Altı aydır oyunculuk dersi alan, oyuncu koçları ve Mahsun Kırmızıgül ile rolüne çalışan Mahmut Kırmızıgül, beden dilinden mimiklerine kadar adeta babasının kopyası oldu. 

ROLÜ İÇİN 8 KİLO VERDİ
 
Rolü için 8 kilo veren, bıyık bırakan ve sıkı bir kampa giren Mahmut Kırmızıgül’ü makyaj ve kostüm provasının ardından görenler benzerlik karşısında gözlerine inanamadı.


 
İLK DEFA KAMERA KARŞISINA GEÇECEK
 
Amerika’da sinema eğitimi alan, dünyanın en iyi beş sinema okulundan birinden mezun olan  ve yıllardır gelen teklifleri reddeden Kırmızıgül, oyunculuk yeteneğiyle de izleyenleri şaşırtacak. 


 
İlk defa kamera karşısına geçecek olan Mahmut Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül’ün 30 sene önce şöhret basamaklarını tırmandığı ilk yılları canlandıracak. 


 
İçimde tarifsiz bir heyecan var diyen Mahmut Kırmızıgül “İlk defa kamera karşısında olacağım ve üstelik babamı canlandıracağım. Bu nedenle içimde birçok duyguyu aynı anda yaşıyorum” dedi.


 
Yılın merakla beklenen filmi, 3 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak. 
 

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