Mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti. Ülke olarak bir günlük yas ilan edildi. Yaşanan acı yürekleri dağladı. Hayatını kaybedenlerin ardındaki acılı aileler varken bu kadar büyük acıya bile duyarsızlık gösterenler ve kötülük yapmaya devam edenler söz konusu.

Önce yangın faciası sonrası ertesi gün çevredeki otellerde tatil yapanlar büyük üzüntü oluşturmuştu. Bugün sosyal medyada paylaşılan video ise insani değerlerin ne kadar yitirildiğini gözler önüne serdi.

Sosyal medyada farklı isimlerin paylaştığı videoya göre bazı şahısların otel yangınında sevdiklerini kaybeden ailelere telefon ile ulaştığı önce baş sağlığı dileyip ardından da küfürler ererek alay ettikleri görüldü.

Ailelerin numaralarına ulaşan şahıslar acılı ailelerin kaybettikleri yakınlarının ismini söyleyerek arkadaşlarını olduklarını söyleyerek söze başlayıp acı dolu aile fertlerine kaybettikleri yakınlarının ismi ile küfürlerle hakaret etti.

Sosyal medyada paylaşıma giren bu video insanlığı geldiği en düşük yeri de göstermiş oldu. Videoyu ünlü avukat Feyza Altun da "Allah belanızı versin sizin. Sizi yetiştirenin de" diyerek paylaştı.