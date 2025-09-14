Mahsur kalan keçinin yardımına itfaiye yetişti

Mersin'in Erdemli ilçesi Karahıdırlı kırsalındaki Hacı Alanı mevkisinde uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, keçilerini otlatmak için dağlık bölgeye çıkan Muhammet Bahçe, sürüden ayrılan "Karam" isimli keçisinin eksik olduğunu fark etti. Uzun süren arayışın ardından hayvanının yaklaşık 72 metrelik uçurumda mahsur kaldığını gören Bahçe, kendi imkanlarıyla sonuç alamayınca "112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Mersin Büyükşehir İtfaiyesi Arama Kurtarma ve Su Altı-Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, yaklaşık 8 kilometrelik patika yolu aşarak 1 saatlik zorlu yürüyüş ve tırmanışla olay yerine ulaştı. Alan incelemesinin ardından kurtarma planı hazırlayan ekip, ağaç ve kayalıkları kullanarak 4 noktadan emniyet alıp istasyon kurdu. İp ile erişim tekniğiyle uçuruma inen itfaiyeci, keçiyi kurtarma kemeriyle güvenli şekilde bağladı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından hayvan bulunduğu noktadan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Kurtarma sonrası büyük mutluluk yaşayan Muhammet Bahçe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve ekiplere teşekkür ederek, "Karam'a kavuşmamı sağlayan ekiplere minnettarım" dedi.