Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Giresun'un Alucra ilçesinde Kurtbeli yayla yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Servis hattına gelen ihbar üzerine Alucra ilçesinde Kurtbeli yayla yoluna 2 Arama ve Kurtarma personeliyle bir araç sevk edildi. Ekiplerin, mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak, güvenli bir şekilde kurtarılarak dönüş yolculuğuna çıktıkları bildirildi.

Aynı zamanda, Çanakçı ilçesinin Ege köyü ile Görele ilçesinin Esenli köyünü birbirine bağlayan Kurtbeli mevkiinde, heyelan nedeniyle mahsur kalan 4 kişi İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, yolun ulaşıma açıldığını duyurdu.

Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, heyelanla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Ekipler, yoğun yağış sonrası oluşan heyelan sebebiyle Ege köyü tarafında mahsur kalan vatandaşlar için harekete geçilerek mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldıktan sonra yolun ulaşıma açıldığı kaydedildi.