Mahsur Yavaş ‘Tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak’ diyerek uyardı: Herkes önlemini alsın

Ankara'da 3 gün boyunca olması beklenen fırtına ve hortuma karşı uyarı yapıldı. Özellikle cumartesi günü etkisini artıracak fırtına için tedbir alınması istendi.

Mahsur Yavaş ‘Tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak’ diyerek uyardı: Herkes önlemini alsın

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, fırtına ve hortuma karşı tedbirli olunmasını isteyerek, "Değerli hemşerilerim; önümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı tedbir almanızı önemle rica ederim. Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde olacaktır. İhbarlarınızı Başkent 153 hattından bize bildirebilirsiniz" dedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün bazı bölgelerde görülecek kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği, bu yüzden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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