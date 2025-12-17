Mainz 05 Teknik Direktörü Urs Fischer, Samsunspor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'ÇOK KALİTELİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ'

Samsunspor ile ilgili tespitlerini paylaşan İsviçreli teknik direktör şunları söyledi:

"Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ile geçmişte hem Bochum hem Schalke 04 antrenörüydü kendisi. Oradan dolayı kendisini tanıyorum. Takımı hakkında şunu söylemek istiyorum. Çok sistematik bir takım. 4-3-3 oynuyorlar daha doğrusu her ne olursa olsun oynayabiliyorlar. Kaliteli bir takım. Musaba yani 7 numaraları oyuncuları çok hızlı. Derin toplarla oynuyorlar, bu açıdan çok kaliteli bir takıma karşı oynayacağımızı düşünüyorum. Kadro olarak Samsunspor karşısında bir sürpriz yapabiliriz. Konferans Ligi'nde tarih yazmak isteriz ama ligde de kalmak çok önemli.Her maçta en iyi ilk 11 sahaya sunuyorum."