"Majestic Princess" Kuşadasına demirledi! Esnafın can suyu oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
"Majestic Princess" Kuşadasına demirledi! Esnafın can suyu oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesi, "Majestic Princess" isimli kruvaziyerin ilk seferine ev sahipliği yaptı. 330 metre uzunluğundaki gemi, 3 bin 560 turist getirdi. Yolcuların bir kısmı tarihi ören yerlerini ziyaret ederken, diğerleri ise Kuşadası çarşılarında alışveriş yaparak esnafa katkı sağladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine ilk kez gelen "Majestic Princess" isimli kruvaziyer, 3 bin 560 turist getirdi. Gemiden inen yolcuların bir bölümü tarihi ören yerlerini dolaşmak için turlara katılırken bir kısmı da kentin turistik çarşılarında alışveriş yapıp, esnafın yüzünü güldürdü.

İngiltere bayraklı "Majestic Princess" bu sabah kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki merkez duraklarından olan Kuşadası Limanı'na demirledi. 330 metre uzunluğundaki 19 katlı kruvaziyer, kente çoğunluğu Çinli ve Koreli olan 3 bin 560 turist getirdi. Yolcular, tur operatörünün koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi ören yerlerine götürüldü. Tur programına katılmayan turistler ise Kuşadası'ndaki çarşıda gezip, alışveriş yaparak esnafa bereket yaşattı. Kuşadası Limanı'na 2025 yılında yaklaşık 750 gemi seferiyle 1 milyon 250 bin turistin gelmesi bekleniyor.

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