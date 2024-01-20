Makam aracına 6 milyon harcayan ticaret odası ortalığı karıştırdı

Kaynak: İHA
Makam aracına 6 milyon harcayan ticaret odası ortalığı karıştırdı
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, 4 milyon 500 bin lira değerindeki Audi A6 marka 3. lüks makam aracını alarak tepkileri üzerine çekti.

Önceki aylarda 1 adet Audi A6 makam aracı ve 1 milyon 500 bin liralık yerli üretim TOGG aracı alınan odanın, yeni bir lüks makam aracı daha edindiği öğrenildi.

Başkan Abdullah Alemdar liderliğindeki Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın, 4 milyon 500 bin lira değerindeki lüks makam aracının satın alınması, toplamda 3 adet lüks makam aracına sahip olmalarına neden oldu.

Oda bütçesinden kısa bir süre içerisinde makam araçlarına toplamda 6 milyon lira harcanması, yönetim kurulu üyeleri arasında tepkilere yol açtı. Bu durum, oda yönetiminin harcamaları konusunda kamuoyu tarafından eleştirilmesine neden oldu. Tepkiler, lüks makam araçlarına ayrılan bütçenin daha dikkatli bir şekilde kullanılması ve odanın daha ekonomik bir yönetim sergilemesi çağrılarına sebep oldu.

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