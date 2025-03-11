Makam hastalığı dünyanın her yerinde! Görevden ayrılırken koltuğunu da götürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Makam hastalığı dünyanın her yerinde! Görevden ayrılırken koltuğunu da götürdü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, iktidarın devir sürecini resmen başlattı. Hükümetteki süresini sonlandırmak için çalışmalara başlayan Trudeau, sandalyesini de alıp Parlamento Binası'ndan ayrılırken, sosyal medyaya düşen fotoğrafı kısa sürede hızla yayıldı. Bazı Kanadalılar onu son daha "soymakla" suçladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, görevinin son günlerinde yaptığı veda konuşmalarında göz yaşlarına boğulmasıyla gündeme düşmüştü. Trudeau, Liberal Parti'nin yeni lideri ve başbakan adayı Mark Carney ile bir araya gelerek iktidarın devir sürecini resmen başlatırken, Trudeau'nun sandalyesini Parlamento Binası'ndan dışarı taşıdığı anlar da kameralara yakalanınca sosyal medya da yorumlar yağdı.

İşte sandalye taşıma görüntüsünün öncesi ve sonrasında yaşananlar...

Carney, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçişin "kusursuz" ve "hızlı" olmasının beklendiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Trudeau da hükümetteki süresini sona erdirmek için çalışma sürecini başlattı.

Bir Reuters fotoğrafçısı, Trudeau'nun sandalyesini Parlamento Binası'ndan dışarı taşıdığı anların fotoğrafını çekti.

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SANDALYE TAŞIMA ANI GÜNDEM OLDU

Fotoğraf sosyal medyada kısa sürede dikkat çekerken koltuk sevdasından çokça bahsedildi ve birçok kişi de eski başbakanın mizah anlayışını övdü.

Bazı Kanadalılar onu eleştirdi ve bir kez daha kendilerinden "çalmakla" suçladı. Bu yorumlar, başbakanlık dönemine bir göndermeydi.

Ancak çoğu kişi eski başbakanın çok daha mutlu ve huzurlu göründüğünü, iyi bir mizah anlayışına sahip olduğunu söyleyerek fotoğrafı övdü.

"TEPKİSİ HER ŞEYİ ANLATIYOR"

Bir kullanıcı, "Trudeau'nun tepkisi her şeyi anlatıyor: 'Sonunda normal bir hayatım var ve doğanın tadını çıkarıyorum'" şeklinde yazdı.

Bir kullanıcı, "Justin Trudeau gerçekten mutlu görünüyor, onu özleyeceğim ama artık ailesiyle vakit geçirmeyi hak ediyor" dedi.

"10 YIL BOYUNCA KANADA'YI YAĞMALADI"

Başka bir kullanıcı ise, "Trudeau 10 yıl boyunca Kanada'yı yağmaladı... Öyleyse neden ayrılırken bir sandalye soymasın ki?" ifadelerini kullandı.

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