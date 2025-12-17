Tokat Belediyesi’nde güvenlik birimlerince yapılan kontrollerde Canikli Konağı’nda bir dinleme cihazı tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde adli ve teknik inceleme başlatıldı, konak güvenlik altına alındı. Soruşturma kapsamında belediye personellerinin de ifadeleri alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan dışarıdan belediyeye bilgi işlem hizmeti veren E.Y. ile belediye bilgi işlem personeli Y.Y., adliyeye sevk edilmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.