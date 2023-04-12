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AKP'den aday gösterilen başkan adaylıktan çekildi. Makam odasında burs verdiği öğrencileri istismar ettiği anların görüntüsü ortaya çıkmıştı

Burs verdiği öğrenciyi istismar ettiği anların görüntüsü ortaya çıkan AKP milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu adaylıktan çekildiğini duyurdu. Kadıoğlu'na kamuoyunda büyük tepki vardı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 19:09
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Makam odasında istismar görüntüleri ortaya çıkan AKP'li başkan adaylıktan çekildi

AKP'den aday gösterilen başkan adaylıktan çekildi. Makam odasında burs verdiği öğrencileri istismar ettiği anların görüntüsü ortaya çıkmıştı
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Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu AKP'den milletvekili adayı gösterilmişti. Belediye Başkanı olduğu dönemde burs verdiği öğrenciler istismar ettiği anların görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Kadıoğlu'na büyük tepki gösterilmiş, adaylığı tartışılır hale gelmişti.

AKP Genel Merkezi'nde de tepki çeken Kadıoğlu'nun istifasının istendiği de iddia edilmişti.

ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILMADI

Kadıoğlu, yaşanan gelişmelerin ardından AKP'nin aday tanıtım toplantısına da katılmamış, bu hareketi istifa edeceği yönünde izlenim oluşturmuştu.

Kadıoğlu'nun avukatlarının yarın adaylıktan çekilme dilekçesini vereceği öğrenildi. 

KADIOĞLU, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURDU

Yaşan gelişmelerin ardından Kadıoğlu, sosyal medya hesabından adaylıktan çekildiğini açıkladı. Kadıoğlu, "Kamuoyunun Bilgisine" diyerek şu ifadeleri kullandı:

NE OLMUŞTU?

Esenyurt’ta Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun adı çok ciddi bir skandalla gündeme gelmişti. Kadıoğlu’nun kendisinden burs istemeye gelen bir kız öğrenciyle müstehcen görüntüleri ortaya çıkmış, bunun üzerine de görevinden ‘sağlık sorunları’ sebebiyle istifa etmişti.

Necmi Kadıoğlu önümüzdeki seçimlerde AKP tarafından milletvekili adayı gösterildi. Kadıoğlu, İstanbul 3. Bölge 8. Sıradan listeye girdi.

İMARIN BAŞKENTİNİ YARATTI

Üstelik bu Necmi Kadıoğlu’nun tek skandalı da değildi. Kadıoğlu’nun Yönettiği Esenyurt ilçesi ‘imarın başkenti’ olarak adlandırılıyordu. Necmi Kadıoğlu döneminde hayata geçirilen tartışmalı imar planları nedeniyle Esenyurt bugün, İstanbul'un en kalabalık ilçesi durumuna geldi.

CUMHURİYET’E KARŞI TARTIŞMALI SÖZLER SÖYLEDİ

Kadıoğlu, 16 Nisan referandumu öncesinde katıldığı bir etkinlikte cumhuriyet ile ilgili tepki çeken sözler sarf etmişti.

Kadıoğlu’nun “Siz dik durun, içinizden ‘hayır' çıkartmayın. Bizim milletimiz tarihte hiç satıcı olmadı ki Abdülaziz'e kadar. Sonra içimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı. Padişahlarımızı alaşağı ettiler, yıktılar. 10 yılda Osmanlı'yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ecdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kuran'a, ezana…” sözleri çok uzun süre tartışılmıştı.

ERDOĞAN İLE BİRLİKTE YARGILANMIŞTI

Kadıoğlu, 1994-1998 arasında Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İBB Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

Akbil yolsuzluğu davasında dönemin İBB Başkanı Erdoğan ile birlikte yargılanan kilit isimler arasında yer aldı.

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