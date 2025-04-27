Makao’da işsizlik yükselişte

Makao’da işsizlik oranı, Ocak ile Mart 2025 döneminde yüzde 1,9'a yükseldi. Bu oran, bir önceki üç aylık dönemde yüzde 1,8 olarak kaydedilmişti. Son verilerle birlikte Makao'da işsizlik, Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Özellikle pandemiden sonra toparlanma sürecine giren Makao ekonomisinde bu artış, yeni endişelere yol açtı.

İşsiz sayısı 500 kişi artarak 7.300 kişiye yükseldi. Bu sayı, Nisan 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek işsiz nüfusu olarak kayda geçti. Bu artış, Makao'nun toparlanma sürecinde hala kırılgan bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

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İSTİHDAMDA GÖZLE GÖRÜLÜR DÜŞÜŞ

Toplam istihdam edilen kişi sayısı üç aylık dönemde 3.100 kişi azalarak 371.800'e geriledi. Özellikle büyük iş gücü barındıran sektörlerde yaşanan bu düşüş, Makao'nun ekonomik yapısında ciddi etkiler yarattı.

En fazla iş kaybı, Makao ekonomisinin lokomotifi olan oyun ve eğlence sektöründe yaşandı. Bunun yanı sıra inşaat sektöründe de önemli oranda daralma gözlendi. Restoranlar ve benzeri hizmet alanlarında da işten çıkarmalar artış gösterdi. Bu sektörlerde yaşanan daralma, yalnızca istihdamı değil, aynı zamanda tüketici güvenini ve turizm gelirlerini de olumsuz etkiliyor.

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BAZI SEKTÖRLER ETKİLENMEDİ

Tüm olumsuzluklara rağmen, bazı sektörlerde istihdam artışı dikkat çekti. Özellikle toptan ve perakende ticaret ile otelcilik ve benzeri hizmetlerde çalışan sayısında artış gözlemlendi. Bu sektörlerdeki toparlanma, turizmin yeniden hareketlenmesiyle bağlantılı olarak değerlendiriliyor.

Otelcilik sektöründeki iyileşme, özellikle Çin ana karasından gelen turist sayısındaki artışla ilişkilendiriliyor. Toptan ve perakende ticaretteki büyüme ise, pandemiden sonra değişen tüketim alışkanlıklarına bağlanıyor.

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İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI GERİLEDİ

İşgücü piyasasındaki bir diğer dikkat çekici gelişme, iş gücüne katılım oranındaki düşüştü. Önceki dönemde yüzde 67,1 olan katılım oranı, Ocak-Mart 2025 döneminde yüzde 66,5'e geriledi. Bu durum, iş piyasasına yeni girişlerin azalması ve mevcut çalışanların da bir kısmının iş aramaktan vazgeçmesiyle açıklanıyor.

İşgücü katılım oranındaki bu düşüş, sadece işsizlik oranı ile değil, uzun vadede Makao’nun ekonomik büyüme potansiyeli ile de doğrudan ilişkili. Uzmanlar, iş gücüne katılımın düşük seyrettiği dönemlerde üretkenlik kayıplarının arttığını ve bunun da ekonomik büyümeyi sınırladığını vurguluyor.

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EKONOMİK BÜYÜME HEDEFLERİ RİSK ALTINDA

Makao hükümeti, pandeminin etkilerinden çıkarken 2025 yılında ekonomik büyümede ivme kazanmayı hedefliyordu. Ancak işsizlik oranındaki artış ve iş gücüne katılımın düşmesi, bu hedeflerin gerçekleşmesi önünde ciddi engeller oluşturuyor. Özellikle oyun ve inşaat sektöründeki zayıflama, doğrudan kamu gelirlerini ve yatırımları etkileyebilir.

Öte yandan, toptan ticaret ve otelcilik gibi sektörlerde yaşanan toparlanmanın devam etmesi halinde, ekonomide kısmi bir dengeleme sağlanabileceği düşünülüyor. Hükümetin önümüzdeki aylarda iş gücü piyasasına yönelik teşvik ve destek programları açıklaması bekleniyor.

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İŞSİZLİKTEKİ ARTIŞIN BÖLGESEL VE KÜRESEL ETKİLERİ

Makao'daki işsizlik artışı yalnızca yerel ekonomiyi değil, bölgesel piyasaları da etkileyebilir. Özellikle Çin ana karası ile güçlü ekonomik bağları olan Makao’nun durumu, Hong Kong ve Guangdong gibi bölgelerdeki ekonomik dinamikleri de etkileyebilir.

Uzmanlar, Makao’daki işsizliğin devam etmesi halinde, tüketim harcamalarının azalabileceğini ve bu durumun özellikle lüks tüketim ve seyahat sektörlerinde domino etkisi yaratabileceğini belirtiyorlar. Ayrıca yabancı yatırımcıların Makao'ya olan ilgisinin zayıflaması ihtimali de bölgesel risk unsurları arasında gösteriliyor.