Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kılıç, artan enflasyon nedeniyle gençlerin evlenemediğini belirterek, "AK Parti yeni bir çalışma başlatmış. Evlenmeyen gençlerle yüz yüze görüşmeler yapacaklarmış. Öncelikle bir düzeltme yapmak istiyorum. Evlenmeyen gençler değil, evlenemeyen gençler demek lazım. Kavramlar bazen meselenin özü kadar önemli hale gelir. Gençlere soracaklar; ‘niye evlenemiyorsunuz?’ Üç çocuk hedefinden geldiğimiz yer ‘niye evlenemiyorsunuz’ sorusuna cevap aramaya kadar evrildi maalesef. Bu soru dünyayı yeniden keşfetmek değildir. Bu soru burnunun ucunu bile görememektir. Gelsinler bize sorsunlar. Gençler evlenemiyor çünkü aş yok, iş yok. Gençler evlenemiyor çünkü ev yoksa eş de yok. Gençler evlenemiyor. Sorunun, temelde ekonomik problemlerden kaynaklı olduğunu göremiyor musunuz?" diye konuştu.

Anka’nın haberine göre Suat Kılıç, Türkiye'nin makarna tüketimi istatistiklerinde zirvede olduğunu, kişi başına makarna tüketiminin son yıllarda 4,4 kilogramdan 7,3 kilograma çıktığını belirterek, "Türkiye'de makarna maalesef ağırlıklı olarak salçayla, salçalı soslarla ya da sade olarak tüketiliyor. Yani karbonhidrat bakımından zengin olsa bile protein bakımından son derece düşük bir beslenme zinciriyle karşı karşıyayız" dedi.

Türkiye'nin acilen gıda enflasyonunu kontrol altına alması gerektiğini belirten Kılıç, "Hububata, bakliyata, ete, süte, yumurtaya, peynire herkesin kolaylıkla ulaşabileceği tarım politikaları için artık daha fazla geç kalınmamalıdır" değerlendirmesini yaptı.

***

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Altay Tankı teslimat töreninde “Kelle koltukta, bir savunma ekosistemini ülkemizde inşa ettik. 25 yıl önce toplu iğne üretemiyorduk” dedi.

Oysa Türkiye, daha Cumhuriyetin ilk yıllarında uçak fabrikası kurmuş, yurt dışına uçak satıyordu.

Kayseri'de 1926'da açılan ilk uçak fabrikası, Türk hükûmeti ile Alman Junkers ortaklığındaki TOMTAŞ şirketi tarafından kurulmuştur. Özel sektördeki ilk girişim ise 1936'da Nuri Demirağ tarafından İstanbul-Beşiktaş'ta hayata geçirilmiştir.

Bizim burada, “Ne oldu da 1928’de ilk uçağını yapan ve satan Türkiye, 2025 yılında İngiltere’den birinci el, Katar ve Umman’dan ikinci el olmak üzere, savaş uçağı satın almak zorunda kalıyor? Ne oldu da Türkiye Kağan savaş uçağını, ABD motor vermiyor diye yapamıyor? Türkiye neden hala motor üretemiyor?” diye sorgulama yapmamız gerekir.

***

Aslında sebep belli...

“Türklüğün Yeni Dünya Düzeni’nde 32 yıl önce incelediğim gibi Türkler, tarih boyunca protein ağırlıklı beslenen bir milletti... Öyle ki, Göktürkler, av eti dışında başka bir yiyecekle beslenmeyi fakirlik belirtisi sayardı. Bugün sakatat denilen iç organları yemezlerdi. Oğuz Kağan, 24 torununa, devleti ve ülkeyi teslim ederken, hayvanın nasıl ve kimler tarafından kesilip parçalanacağını, hangi parçayı kimin alacağını bile belirlemişti... Kısacası Oğuzların en büyük destanının temeli et üzerinedir...

Oğuz Kağan Destanında, Orhun yazıtlarında, Dede Korkut Destanında, dağ gibi et yığıldığından, göl gibi kımız sağıldığından söz edilir. Açları doyurmak, çıplakları giydirmek, fakir milleti zengin kılmak, az milleti çok kılmak, devlet politikasının özüdür.

Fatih Sultan Mehmet Han, bir vakfiyenamesinde, İstanbul’daki hastalar için Balkanlara özel avcılar gönderilmesini, hastaların bıldırcın eti ile beslenmesini istemiştir...

***

Türk Milleti “ot”a mahkûm edilmiştir... Makarna, buğday ürünüdür; sonuçta ottur ama buğdayın bile genetik yapısı değiştirilmiş, buğday bile bozulmuştur.

Et yiyemeyen, makarnaya mecbur kalan bir millet, motor da yapamaz.

Türkiye’de hayvancılık kasıtlı olarak baltalanmış, mahalleye çevrilen köylerde büyükbaş hayvan bırakılmamıştır!

Kurân’da, bile “bıldırcın ve kudret helvası”ndan bahsedilmekte ve insanların soğana, sarımsağa, mercimeğe özlemlerinin, bayağı bir tercih olduğu bildirilmektedir...

Elbette karbonhidrat da gerekli ama protein ihtiyacını karşılayamayan millet, makarnaya mecbur bırakılırsa Kağan savaş uçağına motor yapamaz ve demir dağları eriten millet, kendi madenini çıkarıp işleyemez, teknoloji geliştiremez! Seçimler öncesinde makarna dağıtılması bile nasıl bir rejim kurulmakta olduğunun göstergesidir.