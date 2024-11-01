Makarna zararlı mı değil mi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Son yıllarda beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı beslenme üzerine yapılan araştırmalar, makarnanın sağlık üzerindeki etkileri hakkında çeşitli görüşler ortaya koydu. Düşük kalorili ve besleyici bir gıda olarak bilinen makarna, bazı uzmanlar tarafından sağlıklı bir diyetin parçası olarak önerilirken, diğerleri ise aşırı tüketiminin zararlı olabileceğine dikkat çekti.

Peki, makarna gerçekten zararlı mı? İşte tüm detaylar...

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Beslenme uzmanı Dr. Ayşe Perçin, makarnanın sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini belirtti.

Dr. Perçin, "Makarnanın zararlı olup olmadığı, nasıl hazırlandığı ve ne kadar tüketildiği ile doğrudan ilişkilidir. Beyaz makarna, rafine edilmiş un içerdiği için kan şekerini hızla yükseltebilir ve bu da uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

Yapılan araştırmalar, tam tahıllı makarnaların daha sağlıklı bir alternatif olduğunu gösteriyor.

Tam tahıllı makarnalar, lif, vitamin ve mineral açısından zengin olup, kan şekerini daha yavaş yükseltir ve daha uzun süre tok tutar. Beslenme uzmanı Rob Hobson, "Tam tahıllı makarnalar, rafine edilmiş beyaz makarnalara göre daha besleyicidir ve sağlıklı bir diyetin parçası olarak tüketilebilir" şeklinde konuştu.

MAKARNA TÜKETİMİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kan Şekeri ve Diyabet: Beyaz makarna, yüksek glisemik indeksi nedeniyle kan şekerini hızla yükseltebilir. Bu durum, insülin direncine ve tip 2 diyabet riskine yol açabilir.

Kalp Sağlığı: Tam tahıllı makarnalar, kalp sağlığını koruyucu etkileri olan lif ve antioksidanlar içerir. Bu nedenle, kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

Kilo Kontrolü: Makarnanın porsiyon kontrolü yapılarak tüketilmesi önemlidir. Aşırı tüketim, kilo alımına ve obeziteye yol açabilir.

SAĞLIKLI MAKARNA TÜKETİMİ İÇİN ÖNERİLER

Tam Tahıllı Makarna Tercih Edin: Beyaz makarna yerine tam tahıllı makarnaları tercih ederek daha fazla lif ve besin değeri alabilirsiniz.

Porsiyon Kontrolü Yapın: Makarnayı ölçülü tüketmek, kilo kontrolü ve genel sağlık için önemli.

Sebzelerle Zenginleştirin: Makarnanızı sebzeler, sağlıklı yağlar ve protein kaynakları ile zenginleştirerek dengeli bir öğün oluşturun.

Makarnanın zararlı olup olmadığı, nasıl hazırlandığı ve ne kadar tüketildiği ile doğrudan ilişkili.

Sağlıklı bir diyetin parçası olarak, tam tahıllı makarnalar tercih edilerek ve porsiyon kontrolü yapılarak tüketildiğinde, makarna sağlıklı bir seçenek olabilir.