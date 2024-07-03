Makas atan araç taksiyle çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Makas atan araç taksiyle çarpıştı

Bursa'da anayolda makas atan bir araç aynı yönde giden ticari taksiye çarpıp takla attı.

Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya yolu üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, Aygün Ş. idaresindeki 16 AVC 044 plakalı otomobili ile makas atarken, aynı yönde giden 16 T 0806 plakalı Mehmet A. idaresindeki ticari taksiye çarparak takla attı. Metrelerce sürüklenen araç ağaçlara çarparak durabildi.

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Kazaya şahit olanlar 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin sonrasında Aygün Ş. ve arkadaşı Mahmut A. ile taksinin şoförü Mehmet A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Aygün A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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