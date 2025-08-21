Makas atan sürücü kazaya neden oldu

Beylikdüzü'nde iddiaya göre makas atan şoförün sebep olduğu kazada 1 kişi yaralandı. Kaza yüzünden oluşan trafik sıkışıklığı havadan kaydedildi.

Kaza, gece saat 23.00 civarında Beylikdüzü ilçesi E-5 Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin sürücüsü M.Ö trafikte makas attığı sırada direksiyon kontrolünü yitirerek hızla aydınlatma direğine çarptı.

O anda şeridinde ilerleyen minibüs de önünde direğe vuran otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Meydana gelen kazada M.Ö isimli sürücü yaralanırken ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Hastaneye götürülen M.Ö'nün hayati riski olmadığı aktarıldı. Kaza sebebiyle Avcılar yönünde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

