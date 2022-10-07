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Makas atan sürücüye 2 bin 642 lira para cezası

Küçükçekmece'de D-100 karayolunda otomobiliyle makas atan sürücüye 2 bin 642 lira para cezası uygulandı. Ekipler sürücü Y.S.'yi gözaltına alarak, 'Kişilerin can ve mal güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlattı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 12:10
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Makas atan sürücüye 2 bin 642 lira ceza

Makas atan sürücüye 2 bin 642 lira para cezası
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Küçükçekmece D-100 karayolu Sefaköy mevkiinde, 34 BC 8277 plakalı otomobiliyle makas atan sürücü, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, plakadan sürücünün kimliğine ulaştı. Kimliği belirlenen Y.S. isimli sürücü, sivil trafik ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Y.S.'ye 'Makas atmak' maddesinden bin 823, 'Film cam kullanmak' maddesinden 427, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 196 ve 'Yakın takip' maddesinden 196 lira olmak üzere, toplamda 2 bin 642 lira para cezası uyguladı. Sürücü Y.S. hakkında, aynı zamanda 'Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' maddesinden de adli işlem başlatıldı.  (AA)

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