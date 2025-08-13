Makas Kavşağı’nda gece yarısı çarpışma: 1 yaralı

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’da gece saatlerinde Makas civarı Şehitlik Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın, iki aracın kavşaktan aynı anda dönüş yapması sırasında gerçekleştiği öğrenildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında şehir merkezindeki Şehitlik Kavşağı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 68 HN 939 plakalı Albea marka otomobil, kavşaktan dönüş yapmak üzere manevraya başladı. Aynı istikametten gelen 68 EZ 430 plakalı panelvan kamyonet de kavşaktan dönmek isteyince iki araç kavşak ortasında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Raşit O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Panelvan kamyonetin sürücüsü Celal ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın nedeni olarak kavşakta sürücülerin dönüş önceliğini doğru değerlendirmemesi gösterilirken, yetkililer sürücülere özellikle gece saatlerinde görüş mesafesinin düşük olduğu kavşaklarda daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.