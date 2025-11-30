Şaka değil gerçek. Şanlıurfa’da yaşanan dehşet verici olayın aynısı bu kez Bolu’da yaşandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde yaşanan korkunç olayda, 'şaka' gerekçesiyle yapılan bir eylem ölümcül sonuçlara yol açtı. Mesai arkadaşının kompresörle makatına hava bastığı işçi, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli işçi tutuklandı.

KALIN BAĞIRSAK PATLADI

Yaklaşık 5 gün önce Göynük'teki bir enerji santralinde meydana gelen olayda, adı açıklanmayan bir işçi, mesai arkadaşı Ö.K.'ye 'şaka' yapmak bahanesiyle kompresörle makatından hava bastı. Bu akıl almaz 'şaka' sonrası fenalaşan Ö.K., kendi imkanlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrollerde Ö.K.'nin kalın bağırsağında yırtık olduğu tespit edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

ARKADAŞI TUTUKLANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Şakayı yapan işçi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Urfa’nın Bozova ilçesinde marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki işçi, yaş olarak kendisinden büyük olan çalışan tarafından makatından kompresör ile hava basılarak hastanelik edillmişti. Yaşanan olayın ardından 15 yaşındaki işçi hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Çırağa işkence eden kişi önce gözaltına alınıp serbest kalmış, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine tekrar tutuklanmıştı.