YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Aybastı Kaymakamlığı’na atanan Kaymakam Makbule Adacı, 27 Ekim 2025 tarihi itibariyle ilçedeki görevine başladı.

Aybastı Kaymakamlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlçemiz Kaymakamlığına ataması yapılan Kaymakam Makbule Adacı 27.10.2025 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır.” ifadelerine yer verildi.

MAKBULE ADACI KİMDİR?

1996 yılında Ankara’da doğan Makbule Adacı, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2020 yılında mezun olan Adacı, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık Sınavını kazanarak, 2022 yılı Ocak ayında Kocaeli ili Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

Kocaeli Valiliği’nde valilik stajını tamamlayan Adacı, ardından Kırklareli’nin Vize ve Aydın’ın Didim ilçelerinde kaymakam refikliği stajlarını gerçekleştirdi. 02 Eylül 2022 tarihinde Afyonkarahisar Kızılören’de Kaymakam Vekili olarak göreve başlayan Adacı, Eylül 2025’te yayımlanan 110. Dönem Kaymakamlık Kararnamesi ile Ordu’nun Aybastı ilçesine Kaymakam olarak atandı.

Kaymakam Makbule Adacı, 27 Ekim 2025 tarihi itibariyle resmen görevine başladı.