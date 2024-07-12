Makilik alanda gizlenen 27 kaçak yakalandı

Kaynak: İHA
Makilik alanda gizlenen 27 kaçak yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, bir organizatör ve makilik alanda gizlenen 27 kaçak yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, deniz kenarındaki makilik bir alanda saklanmış halde bulunan 27 kaçak ve bir organizatör tespit edildi. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan bir şişme bot ve bir araç ele geçirildi.

Kimlik bilgileri belirlenen diğer organizatörlerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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