Makina değil elle yoğurulan el emeği köy tarhanası

Hüseyin Demir / Yeniçağ Gazetesi - Uşak

Köy muhtarı Mahmut Şahin ve Remizi Kızıl önderliginde başlatılan tarhana yapımına köyün de bulunan kadınlar birlikte tarhana yapmaya karar verdi. Ulupınar Köyü kontağını imalât yeri olarak belirlenmesi köy kadınının el emeği degerlendirmesini sağladı burada bir araya gelen kadınlar hem eglenip çay ve yemeklerinide burada pisirip yiyorlar.

Muhtar Mahmut Şahin " Buyıl tarhana fikrimize tüm kadınlarımız katıldı önümüzdeki yıllarda Tarhana, Bulgur, Bazlama,Yufka gibi ürünlerimizide birlikte üretmeyi düşünüyoruz" dedi.

Remzi Kızıl "Köyümüzde her evde yapılan tarhanayı daha çok üretip ekonomik bir gelirde elde edelim dedik ve başarılıda olduk." Dedi.

Hanimlar adina Hatice Bozkaya ve Birgül Can Ural da" Bizler köyümüzde kadınlar olarak böyle bir fikri muhtara söyledik oda olur dedi simdi tarhana üretiyoruz bizler birlikte bazlama, bulgur, Yufkada üretebiliriz yalnız olunca sıkılıyorduk zaten hergün aramızda çay keyfi yapıyorduk şimdi birlikte birşeyler üretmek bu ekonomik kırizde birazda olsa evimize maddi kaynak olacak buda bizi mutlu edecek bundan sonra inşallah daha güzel üretip satıcaz köyümüzüde üretimimizle duyuracağız en güzel tarhana Uşak tarhanası tescilli bir tarhanamızı makina ile degil ellerimizle daha iyi yapacagız" dediler.