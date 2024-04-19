Makineye 2 kaşık atın, bembeyaz perdelere kavuşun

Makineye 2 kaşık atın, bembeyaz perdelere kavuşun
Kaynak: Haber Merkezi
Oldukça basit bir yöntemle perdelerinizi ilk günkü gibi bembeyaz bir hale getirebilirsiniz. Deterjandan farklı bir malzemeyle bunu yapabilirsiniz.
1/11
Makineye 2 kaşık atın, bembeyaz perdelere kavuşun 1

Her evin dekore edilmesinde önemli bir yere sahip olan perdeler, sararıp zaman geçtikçe eskir.

2/11
Makineye 2 kaşık atın, bembeyaz perdelere kavuşun 2

Aslında beyaz olan bu sararmış tül perdeler evinizi kasvetli bir hale getirir.

3/11
Makineye 2 kaşık atın, bembeyaz perdelere kavuşun 3

Eğer siz de evinizi bu kasvetten kurtarmak ve onları yenilemek istiyorsanız bu yola başvurabilirsiniz.

4/11
Makineye 2 kaşık atın, bembeyaz perdelere kavuşun 4

Deterjanlar ve perde beyazlatıcıları bazen bu işlem için yetmeyebiliyor.

5/11
Makineye 2 kaşık atın, bembeyaz perdelere kavuşun 5

Ancak bunu yapmak için başka bir yöntem de var.

6/11
Makineye 2 kaşık atın, bembeyaz perdelere kavuşun 6

Mutfakta sürekli kullandığınız bu malzemeyle tül perdeleriniz artık bembeyaz olacak.

7/11
Makineye 2 kaşık atın, bembeyaz perdelere kavuşun 7

Çamaşır makinenize bu malzemeden 2 kaşık ekleyerek, etkisini görebilirsiniz.

8/11
Makineye 2 kaşık atın, bembeyaz perdelere kavuşun 8

Perdelerinizi çamaşır makinesinde yıkarken eklemek istediğiniz tüm deterjanları ekleyin.

9/11
Makineye 2 kaşık atın, bembeyaz perdelere kavuşun 9

Deterjanları ekledikten sonra da makineye 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin.

10/11
Makineye 2 kaşık atın, bembeyaz perdelere kavuşun 10

Bu yöntemle hem perdelerinizi bembeyaz hale getirebilir, hem de ütülü bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

11/11
Makineye 2 kaşık atın, bembeyaz perdelere kavuşun 11

Ayrıca bu yöntem, perdelerinizin kırışmasını da önlemeye yardımcı olur.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
İzmir'de hasadı başladı gün boyu sürüyor. Tarlada tanesi 15 TL
İzmir'de hasadı başladı gün boyu sürüyor. Tarlada tanesi 15 TL
İncir ağacının altında uyumak bakın neye sebep oluyor. Bir daha asla yapmayacaksınız
İncir ağacının altında uyumak bakın neye sebep oluyor. Bir daha asla yapmayacaksınız
Dünyanın en şifalı suyu Türkiye’de çıktı. Araştırmalar tamamlandı işte adresi
Dünyanın en şifalı suyu Türkiye’de çıktı. Araştırmalar tamamlandı işte adresi
90’lar modasının öne çıkanları
90’lar modasının öne çıkanları
Çalışırken Mola Vermek Neden Önemli?
Çalışırken Mola Vermek Neden Önemli?
57 yaşında ama gören 29 sanıyor. Yaşlanmayı durduran 10 ipucunu açıkladı
57 yaşında ama gören 29 sanıyor. Yaşlanmayı durduran 10 ipucunu açıkladı