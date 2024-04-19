Makineye 2 kaşık atın, bembeyaz perdelere kavuşun

Her evin dekore edilmesinde önemli bir yere sahip olan perdeler, sararıp zaman geçtikçe eskir.
Aslında beyaz olan bu sararmış tül perdeler evinizi kasvetli bir hale getirir.
Eğer siz de evinizi bu kasvetten kurtarmak ve onları yenilemek istiyorsanız bu yola başvurabilirsiniz.
Deterjanlar ve perde beyazlatıcıları bazen bu işlem için yetmeyebiliyor.
Ancak bunu yapmak için başka bir yöntem de var.
Mutfakta sürekli kullandığınız bu malzemeyle tül perdeleriniz artık bembeyaz olacak.
Çamaşır makinenize bu malzemeden 2 kaşık ekleyerek, etkisini görebilirsiniz.
Perdelerinizi çamaşır makinesinde yıkarken eklemek istediğiniz tüm deterjanları ekleyin.
Deterjanları ekledikten sonra da makineye 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin.
Bu yöntemle hem perdelerinizi bembeyaz hale getirebilir, hem de ütülü bir görünüme kavuşturabilirsiniz.
Ayrıca bu yöntem, perdelerinizin kırışmasını da önlemeye yardımcı olur.