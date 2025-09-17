Makineyi keserken kanlar içinde kaldı

Sinanbey Mahallesi Çayır Sokak'ta bir apartman dairesinde bulunan çamaşır makinesinin bacağını kesmek isteyen Suriye uyruklu Ahmed İ. (29), eline aldığı spiral makinesiyle işe koyuldu. Ancak spiralin kontrolünü kaybeden genç adam, bir anlık dikkatsizlik sonucu makineyi sol eline vurdu.

Elinde derin kesikler oluşan Ahmed İ., kanlar içinde kalınca yakınları durumu fark ederek hemen yardımına koştu. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanmanın ciddiyeti nedeniyle ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.