İşte çok nadir görünen Makrodaktili hastalığı

Makrodaktili hastalığına dev parmak da deniliyor. El ve ayaklarda görülen bu hastalığın belirtilerine karşı duyarlı olmak şart. Makrodaktili hastalığının ne olduğu ve semptomları merak ediliyor. Peki makrodaktili nedir ve belirtileri nelerdir?

Makrodaktili nadir görülen bir hastalık. Genellikle doğuştan gelen bu hastalığın henüz hangi genlerde meydana gelen mutasyonlar sonucu oluştuğu tespit edilememiştir. Bu hastalık seyrek olarak görülür ve genellikle sadece bir veya birkaç parmağın diğerlerinden abartılı büyümesi olarak gözlemlenir.

EN ÇOK HANGİ PARMAK ETKİLENİR?



Makrodaktiliden genellikle en çok etkilenen parmak, işaret parmağı. Sonrasında ise orta parmak ve başparmak gelir. Onlarda sonra ise yüzük parmağı ve küçük parmak etkilenir. Birden fazla parmağın aynı anda makrodaktili olması ihtimali, tek bir parmağın olmasından 2-3 kat daha fazla.

İŞTE MAKRODAKTİLİ BELİRTİLERİ

Makrodaktili anomalisinde bir veya daha fazla parmak diğerlerinden çok daha büyük olur. Çoğu kişide büyük olan parmaklar el veya ayağın geri kalanıyla aynı oranda büyür. İlerleyici türde olduğunda ise, etkilenen parmaklar elin veya ayağın geri kalanından daha hızlı büyür. Etkilenen parmaklar genellikle etkilenmemiş parmakların uzunluk ve genişliğinin yaklaşık bir buçuk katı olacaktır. Fakat ilerleyici ise, etkilenen parmaklar oldukça büyük hale gelebilir.