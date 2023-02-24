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Makrodaktili nedir? Makrodaktili hastalığı belirtileri neler?

Makrodaktili doğuştan gelen ve nadir olarak görülen hastalıklardandır. Makrodaktili hastalığının belirti ve tedavisi araştırılıyor. Peki, Makrodaktili nedir? Makrodaktili hastalığı belirtileri neler?

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 14:56
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Makrodaktili nedir? Makrodaktili hastalığı belirtileri neler?

Makrodaktili nedir? Makrodaktili hastalığı belirtileri neler?
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Nadir rastlanan Makrodaktili hastalığı doğuştan gelen bir hastalıktır. Makrodaktili hastalığında genellikle vücutta en çok etkilenen işaret parmağıdır. Peki, Makrodaktili nedir? Makrodaktili hastalığı belirtileri neler?

Makrodaktili, nadir görülen hastalıklar arasında yer alır ve doğuştan gelmektedir. Ancak hangi genlerde meydana gelen mutasyonlar sonucu oluştuğu tespit edilememiştir. Bu hastalığın ilk belirtileri arasında sadece bir veya birkaç parmağın diğerlerinden abartılı büyümesi olarak gözlemlenir.

Makrodaktiliden genellikle en çok etkilenen parmak, işaret parmağıdır. Sonrasında ise orta parmak ve başparmak gelir. Onlarda sonra ise yüzük parmağı ve küçük parmak etkilenir. Birden fazla parmağın aynı anda makrodaktili olması ihtimali, tek bir parmağın olmasından 2-3 kat daha fazladır.

MAKRODAKTİLİ NEDİR?

Makrodaktili, altta yatan kemik ve yumuşak dokunun aşırı büyümesi nedeniyle bebeğin parmaklarının veya parmaklarının anormal derecede büyük olduğu nadir bir durumdur. Makrodaktili durumu doğuştandır, nedeni bilinmemektedir.

Makrodaktili ellerde ayaktan daha sık rastlanır. Çoğu zaman, yalnızca bir el veya bir ayak etkilenir, ancak genellikle o el veya ayağın üzerinde birden fazla parmak etkilenir.

Makrodaktili, iki parmağın veya parmağın birbirine kaynaşması (syndactyly) şartıyla eşzamanlı olarak bir arada bulunabilir.

İyi huylu bir durum olmasına rağmen, makrodaktili size ve çocuğunuza kozmetik açıdan rahatsız edici görünebilir.

MAKRODAKTİLİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Makrodaktili anomalisinde bir veya daha fazla parmak diğerlerinden çok daha büyük olur.

Çoğu kişide büyük olan parmaklar el veya ayağın geri kalanıyla aynı oranda büyür.

İlerleyici türde olduğunda ise, etkilenen parmaklar elin veya ayağın geri kalanından daha hızlı büyür.

Etkilenen parmaklar genellikle etkilenmemiş parmakların uzunluk ve genişliğinin yaklaşık bir buçuk katı olacaktır. Fakat ilerleyici ise, etkilenen parmaklar oldukça büyük hale gelebilir.

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