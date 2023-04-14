Cilt bakımlarını uygularken temizlemekten başlarız. Makyaj yaparken kullandığımız makyaj fırçalarının temiz olması cilt bakım sağlımız için çok önemlidir. Peki, makyaj fırçaları nasıl temizlenmeli? Kirli makyaj fırçaları sivilce yapar mı?

Temizlenmeyen kozmetik fırçaları bakteri üretmektedir. Bu bakteriler ciltte sivilceye neden olur. Cilt enfeksiyonlarından korunmak için fırça temizliği önemlidir.

KİRLİ MAKYAJ FIRÇALARI SİVİLCE YAPAR MI?

Araştırmacılar, iki haftalık deneme süresinin sonunda temiz ve 'kirli' makyaj fırçalarını temizlerken aynı zamanda çeşitli yaygın saklama yöntemlerini test ettiler: yatak odası makyaj masasında, makyaj çantasında, fırçaya özel çanta, çekmece ve banyo askısında. Sonuçları bir klozet kapağının temizleme beziyle karşılaştıran çalışma, fırçalar nerede saklanırsa saklansın, bakteri sayısının tuvaletle aynı veya daha fazla olduğunu buldu.

Kozmetik bilimcisi Carly Musleh, makyaj fırçalarının bakterileri, ölü deri hücrelerini ve yağı yüzden ürüne aktarabildiğini söyledi. Her tür bakteri mutlaka zararlı olmasa da, rutin olarak kirli fırça kullanmak sivilceye veya daha kötü sonuçlara neden olabilir.

Kirli fırçaların kullanılması, sağlıklı mikrobiyal toplulukta bir dengesizliğe neden olma riskini artırabilir ve patlamalara veya impetigo veya Staphylococcal (Staph) enfeksiyonları gibi daha ciddi sorunlara neden olabilecek patojenik mikropların sayısında artışa yol açabilir. Bakteri oluşumunu azaltmak için makyaj fırçalarını düzenli olarak temizlemek önemlidir.

MAKYAJ FIRÇALARI NASIL YIKANMALI?

Havadaki herhangi bir kalıntı, bakteri veya tozun toplanabilmesini önlemek için fırçaları kapalı kaplarda saklamanın yanı sıra, makyaj kullanıcıları kılları fırçaya özel bir temizleyici veya ılık suda hafif bir şampuanla yıkamalı, temiz bir havlunun üzerinde kurumaya bırakmalıdır.