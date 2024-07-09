Makyaj malzemesi alırken dikkat! İçindeki bu madde kanser yapıyor

Makyaj malzemesi alırken dikkat! İçindeki bu madde kanser yapıyor
Düzenleme: Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), kozmetik ürünlerde kullanılan "talk" adlı mineralin 'muhtemel kanserojen' olarak sınıflandırıldığını açıkladı.

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Makyaj malzemesi alırken dikkat! İçindeki bu madde kanser yapıyor 1

Kozmetik endüstrisinde kullanılan talk mineralinin potansiyel kanserojen etkileri hakkındaki endişeler artıyor. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), talk mineralini "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırdı.

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Makyaj malzemesi alırken dikkat! İçindeki bu madde kanser yapıyor 2

ÖZELLİKLE DE PUDRALARDA BULUNUYOR

Genellikle vücut pudrası gibi ürünlerde kullanılan bu mineralin yumurtalık kanseri riskini artırabileceğine dair bulgular araştırmacılar tarafından destekleniyor.

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Makyaj malzemesi alırken dikkat! İçindeki bu madde kanser yapıyor 3

IARC'ın açıklamasına göre, 29 araştırmacı kozmetik ürünlerde bulunan talk hakkındaki bilimsel araştırmaları inceledi.

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Makyaj malzemesi alırken dikkat! İçindeki bu madde kanser yapıyor 4

Araştırma sonuçları, özellikle perineal bölgede talk içeren vücut pudrası kullanan kadınlarda yumurtalık kanseri vakalarında sürekli bir artış olduğunu gösteriyor.

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Makyaj malzemesi alırken dikkat! İçindeki bu madde kanser yapıyor 5

IARC'ın değerlendirmesine göre, talk minerali asbest minerallerinin yakınında doğal olarak bulunuyor ve "muhtemel" kanserojen madde olarak sınıflandırılıyor.

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Makyaj malzemesi alırken dikkat! İçindeki bu madde kanser yapıyor 6

Mineralin denek hayvanlarında kansere neden olabileceğine dair yeterli kanıtlar bulunmaktadır. Özellikle dişi farelerde kötü huylu, erkek farelerde ise hem iyi hem de kötü huylu tümörlere rastlandığı bilimsel makalelerde belirtilmiştir.

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Makyaj malzemesi alırken dikkat! İçindeki bu madde kanser yapıyor 7

Johnson & Johnson şirketi, bebek pudrası ve diğer talk bazlı ürünlerinin kansere yol açtığı iddialarıyla ilgili olarak 700 milyon dolarlık bir tazminat ödemeyi kabul etmişti.

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Makyaj malzemesi alırken dikkat! İçindeki bu madde kanser yapıyor 8
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