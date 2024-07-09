Makyaj malzemesi alırken dikkat! İçindeki bu madde kanser yapıyor

Kozmetik endüstrisinde kullanılan talk mineralinin potansiyel kanserojen etkileri hakkındaki endişeler artıyor. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), talk mineralini "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırdı.
ÖZELLİKLE DE PUDRALARDA BULUNUYOR
Genellikle vücut pudrası gibi ürünlerde kullanılan bu mineralin yumurtalık kanseri riskini artırabileceğine dair bulgular araştırmacılar tarafından destekleniyor.
IARC'ın açıklamasına göre, 29 araştırmacı kozmetik ürünlerde bulunan talk hakkındaki bilimsel araştırmaları inceledi.
Araştırma sonuçları, özellikle perineal bölgede talk içeren vücut pudrası kullanan kadınlarda yumurtalık kanseri vakalarında sürekli bir artış olduğunu gösteriyor.
IARC'ın değerlendirmesine göre, talk minerali asbest minerallerinin yakınında doğal olarak bulunuyor ve "muhtemel" kanserojen madde olarak sınıflandırılıyor.
Mineralin denek hayvanlarında kansere neden olabileceğine dair yeterli kanıtlar bulunmaktadır. Özellikle dişi farelerde kötü huylu, erkek farelerde ise hem iyi hem de kötü huylu tümörlere rastlandığı bilimsel makalelerde belirtilmiştir.
Johnson & Johnson şirketi, bebek pudrası ve diğer talk bazlı ürünlerinin kansere yol açtığı iddialarıyla ilgili olarak 700 milyon dolarlık bir tazminat ödemeyi kabul etmişti.