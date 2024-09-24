Makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti. Afra Saraçoğlu, Ezgi Mola ve Aslı Enver ile de çalışmıştı

43 yaşındaki makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu, yerli ve yabancı birçok ünlüyle çalışarak büyük bir üne kavuşmuştu. Acı haberi, meslektaşı Fezi Altun duyurdu: "Sevgili dostumuz Alp Kavasoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz," dedi.

Kavasoğlu'nun cenazesi, bugün Üsküdar'da ikindi namazından sonra kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Çalıştığı sanatçılar arasında Neslihan Atagül, Afra Saraçoğlu, İrem Helvacıoğlu, Ege Kökenli, Deniz Baysal, Ezgi Mola ve Aslı Enver de bulunuyordu.

Ölüm haberi sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ı da derinden etkiledi. Özaslan, "Bu hastalık sana dokunmamalıydı. Girdiğin her odayı aydınlatırsın sen. Şimdi gittiğin yerde ışıklar içinde uyu. Biz senden, dostluğundan ve yeteneğinden mahrum kalacağız," sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

ALP KAVASOĞLU KİMDİR?

1981 yılında İstanbul’da doğan Alp Kavasoğlu, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sosyoloji ve felsefe diploması aldı. Mezuniyetinin ardından özel bir şirkette organizasyon koordinatörlüğü yaptı. Daha sonra L’Oréal Profesyonel Ürünler Departmanı’nda çalışmaya başladı ve Mehmet Tatlı Akademi'de eğitim ve artistik direktörlük görevini üstlendi.

2010 yılında dünyaca ünlü Trend Vision yarışmasında saç ve makyajıyla finalist oldu. Kavasoğlu, birçok ünlü markadan ve kişiden eğitim aldı ve Türkiye'deki kuaförlere ile makyaj sanatçılarına yönelik özel eğitimler düzenledi. 2016 yılında ise Hande Sarıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı "Böyle Çok Daha Güzelsin" programında Sema Çelebi ile jüri üyeliği yaptı.

Alp Kavasoğlu, hem mesleki yetenekleri hem de dostluklarıyla hatırlanacak.