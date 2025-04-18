Makyajla başladı, kavgaya dönüştü! Türk kadınlar ile Alman kadınlar birbirine girdi

TikTok’ta paylaşılan makyaj videosu Türkiye ve Almanya’da yaşayan Türk kadınlar arasında kavgaya dönüştü. “Makyajından Almancı olduğu anlaşılıyor” sözüyle başlayan tartışma, karşılıklı küfürlerle büyüdü, sosyal ve ekonomik yönüyle bir kavgaya dönüştü.

Türkiye’de yaşayan bir kadın çektiği videoda, “Bir kişinin makyajından Almancı olduğunu anlıyorum. Neden bilmiyorum. Hepsinde aynı makyaj stili var” dedi.

Bu makyaj videosunun ardından Almanya’da yaşayan Türk kadınlar, Türkiye’de yaşayan kadınlara sert tepkide bulundular.

“KAHVE İÇMEK İÇİN KREDİ ÇEKMİYORUZ”

Almanya’da yaşayan Türk kadınların çektikleri videolarda, “En azından makyaj malzememizi krediyle almıyoruz”, “Kahve içmek için kredi çekmiyoruz” gibi ağır ithamlarda bulunuldu.

KAVGA ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Makyaj stili eleştirilen bir Almancı kadın “Makyaj batıdan, telefon taksitle, Starbucks’ı kredi ile iç, bir kredi kartından diğerine borçlan… Ama kalkıp bize laf sok” sözleriyle tepki gösterdi.

“BİZİM TEMİZLEDİĞİMİZ TUVALETE SİZ ... BİLE”

Başka bir videoda ise, “O taksitle aldığınız parfümlerle, makyajlarla bizim makyajımızı linçliyorsunuz. Siz! Neymiş biz burada tuvalet temizliyormuşuz. E bizim temizlediğimiz tuvalete siz …. bile. Biz tuvalet temizleyerek kazandığımız parayla tatil yaparken, siz üniversite okuyup hiçbir …. yapamıyorsunuz” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.