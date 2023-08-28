Makyajlı Hyundai Elantra Türkiye'ye geldi. Fiyat listesi yayınlandı

Hyundai'nin dünya çapında en çok satan modeli Elantra'nın makyajlı versiyonu Türkiye'ye geldi. Otomobilin ülkemizdeki fiyatı açıklandı.

Makyajlı Hyundai Elantra Türkiye'ye geldi. Fiyat listesi yayınlandı

Hyundai'nin dünya çapında en çok satan modeli Elantra'sı makyajlandı. Şirket, yenilenen modelini de ülkemizde satışa çıkardı.

Makyajlı Hyundai Elantra, tasarımı ve özellikleri ile segmentinin en dikkat çekici üyelerinden biri haline geldi.

Sportif çizgilere sahip aracın Türkiye’deki hedefi, "sportif ve farklı bir tasarıma sahip sedan araç isteyenlere üst düzey rahatlık sunmak olarak" açıklandı. Bu amaçla hazırlanan otomobilde sert geçişler ve keskin hatlar dikkatlerden kaçmıyor.

Geniş hava girişlerine sahip yeni tampon, krom eklentili ızgara ve yatay olarak karşımıza çıkan projeksiyon tipi LED MFR farlar, otomobilin olduğundan daha geniş görünmesini sağlıyor.

HYUNDAİ ELANTRA TÜRKİYE FİYATI

1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik - 1.395.000 TL

1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik - 1.580.000 TL

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