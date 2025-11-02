Geçtiğimiz senenin ocak ayında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyeti aileyi birbirine düşürmüştü. Tayfur’un vasiyeti Marmaris Adliyesi'nde açıklanmıştı.

FERDİ TAYFUR'UN VASİYETİ

Vasiyete göre; Ferdi Tayfur’un Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazları; Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanmıştı. Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire; Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki sekiz villa; LÖSEV’e, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakılmıştı. Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak verilmişti.

TUĞÇE TAYFUR MİRAS YÜZÜNDEN MAHKEMELİK OLMUŞTU

Vasiyet listesinde; oğlu Timur Turanbayburt ile sağlığında davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın yer almadığı ortaya çıkmıştı. Tuğçe Tayfur, miras yüzünden akrabalarıyla mahkemelik olmuştu.

“HAKSIZLIKTAN DOLAYI ARTIK SUSMUYORUM”

Habertürk'te yer alan habere göre; Tuğçe Tayfur Aydın, Maslak'taki bir açılışta basın mensuplarına devam eden dava süreci hakkında konuştu. Aydın; "7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum" diyerek tepkisini ortaya koydu.

'GRİP' DEDİLER, CENAZESİ GELDİ

Babasının vasiyeti hakkında da konuşan Tayfur Aydın; "Heyet raporu olmadan vasiyette tek doktorun imzası var. Babam hastanedeyken 'Grip' dediler, cenazesi geldi" dedi.