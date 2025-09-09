Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak yanıt!

Kaynak: Haber Merkezi
Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak yanıt!

CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan ve Sarıyer'deki binaya giden 'kayyum' Gürsel Tekin mal varlığıyla ilgili kendisine yöneltilen "gerçekten bu kadar zengin misiniz?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı Özgür Çelik'in yerine atanan Gürsel Tekin'in, dün 'baba evim' 'kucaklaşmaya geldik' açıklamalarının ardından binaya yüzlerce polis eşliğinde girmesi tepki çekmeye devam ederken, Tekin bugün tekrar kayyum heyetiyle birlikte il binasına gitti.

Bina önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin çok konuşulan mal varlığıyla ilgili "gerçekten bu kadar zengin misiniz" sorusuna verdiği "kıskanmayın bir gün sizin de olur" yanıtıyla dikkat çekti.

Gürsel Tekin bugün yaşananları tv100 canlı yayınında anlattı.

'KISKANMAYIN BİR GÜN SİZİN DE OLUR'

Gürsel Tekin bugün tv100 canlı yayınında Erdoğan Aktaş'ın mal beyanı hakkında sorduğu "Gerçekten bu kadar zengin misiniz?" sorusuna Tekin'in dikkat çeken yanıtı şöyle oldu:

''Kıskanmayın, bir gün sizin de olur. Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire vs. diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık ve bu böyle gitti. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor fazlasıyla."

Tekin dün il binası önünde yaptığı basın açıklamasında da haberi yapan Halktv'yi "Halk TV ne oldu da '300 dairesi, 20 bilmemneyi çıktı' diye haber yapıyorusunuz. Bu mu habercilik?..." diyerek topa tuttmuştu.

AKP'nin kalemşörü Selvi 'Tekin' planını deşifre etti! Dün gömdü, bugün övdüAKP'nin kalemşörü Selvi 'Tekin' planını deşifre etti! Dün gömdü, bugün övdü

Cem Küçük'ün tepkisi gündem oldu! Herkes onu konuşuyorCem Küçük'ün tepkisi gündem oldu! Herkes onu konuşuyor

CHP'nin yeni miting adresi belli olduCHP'nin yeni miting adresi belli oldu

Son Haberler
Altının gramı yükselişine devam ediyor! İşte altında günün son rakamı (9 Eylül 2025)
Altının gramı yükselişine devam ediyor! İşte altında günün son rakamı (9 Eylül 2025)
Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak yanıt!
Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak yanıt!
Türkiye geçen yıl 117,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı!
Türkiye geçen yıl 117,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı!
Bebekler gömüldü, yetişkinler yakıldı! Konya’da 3.500 yıllık sır
Bebekler gömüldü, yetişkinler yakıldı! Konya’da 3.500 yıllık sır
Okul çantası kabusa dönüşmesin! Çocuklar tehlikede! Uzmanlar uyarılarını sıraladı
Okul çantası kabusa dönüşmesin! Çocuklar tehlikede! Uzmanlar uyarılarını sıraladı