Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak yanıt!

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı Özgür Çelik'in yerine atanan Gürsel Tekin'in, dün 'baba evim' 'kucaklaşmaya geldik' açıklamalarının ardından binaya yüzlerce polis eşliğinde girmesi tepki çekmeye devam ederken, Tekin bugün tekrar kayyum heyetiyle birlikte il binasına gitti.

Bina önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin çok konuşulan mal varlığıyla ilgili "gerçekten bu kadar zengin misiniz" sorusuna verdiği "kıskanmayın bir gün sizin de olur" yanıtıyla dikkat çekti.

Gürsel Tekin bugün yaşananları tv100 canlı yayınında anlattı.

'KISKANMAYIN BİR GÜN SİZİN DE OLUR'

Gürsel Tekin bugün tv100 canlı yayınında Erdoğan Aktaş'ın mal beyanı hakkında sorduğu "Gerçekten bu kadar zengin misiniz?" sorusuna Tekin'in dikkat çeken yanıtı şöyle oldu:

''Kıskanmayın, bir gün sizin de olur. Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire vs. diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık ve bu böyle gitti. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor fazlasıyla."

Tekin dün il binası önünde yaptığı basın açıklamasında da haberi yapan Halktv'yi "Halk TV ne oldu da '300 dairesi, 20 bilmemneyi çıktı' diye haber yapıyorusunuz. Bu mu habercilik?..." diyerek topa tuttmuştu.

