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Bandırma'dan Ankara'ya flaş transfer

Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor'dan Malaly Dembele'yi transfer etti

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 10:02
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Malaly Dembele Başkent ekibinde

Bandırma'dan Ankara'ya flaş transfer
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor'dan Malaly Dembele'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Keçiörengücümüz, Bandırmaspor'dan 25 yaşındaki santrafor Malaly Dembele ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Dembele'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." 

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