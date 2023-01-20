Bandırma'dan Ankara'ya flaş transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor'dan Malaly Dembele'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ankara Keçiörengücümüz, Bandırmaspor'dan 25 yaşındaki santrafor Malaly Dembele ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Dembele'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz."
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