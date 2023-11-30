MALATYA 1. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 / 00:01

T.C.

MALATYA 1. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2021/375 Esas 26/09/2023 İLAN

Davacı MUSA GÜÇLÜ ile davalılar REYHAN GÜÇLÜ ve TUĞÇENUR ALTAN arasındagörülmekte olan soybağının reddi davası nedeniyle;

Mahkememizce davalılara gerekçeli karar evrakı tebliğ edilememiştir. Gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce soybağının reddi davasında davanın kabulü ile 5*******32 TC kimlik numaralıdavalı çocuk REYHAN GÜÇLÜ ile aynı hanede nüfusa kayıtlı 28*******66 TC kimlik numaralı MUSA GÜÇLÜ arasındaki soybağının reddine, peşin alınan 21,4TL karar harcının davalılardan eşit oranda tahsiline, 4.138,9TL'nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 9.200TL vekalet ücretinin davalılardan eşit oranda tahsili ile davacıya verilmesine, karar verilmiş olup, kararın ilan tarihinden itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibareniki haftalık yasal süre içinde istinafa cevap verebileceği ve istinaf talebinde bulunabileceği hususu,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur