Malatya-Adıyaman karayolunda çekici alev aldı

Kaynak: İHA
Malatya-Adıyaman karayolu Erkenek Tüneli mevkiinde bir çekicide çıkan yangın paniğe neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Olay, saat 21.30 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Karanlıkdere Erkenek Tüneli yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Malatya yönüne seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 44 AHV 887 plakalı çekici ve buna bağlı 44 AHV 996 plakalı yarı römorkun alt kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü aracı kenara çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

