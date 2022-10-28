﻿Malatya Akçadağ Belediyesi personel alacak

Malatya Akçadağ Belediyesi bünyesine 2 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, forklift operatörü ve beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaki
45 yaşından gün almamış olmak,
Akçadağ’da ikamet etmek.
GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Nühus kayıt örneği,
Adli sicil belgesi,
Sağlık raporu,
Diploma fotokopisi.
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