28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Malatya Akçadağ Belediyesi personel alacak

Malatya Akçadağ Belediyesi 2 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 08:41
Takip Et

Malatya Akçadağ Belediyesi personel alacak

Malatya Akçadağ Belediyesi personel alacak
+
Aa
-

Malatya Akçadağ Belediyesi bünyesine 2 işçi alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, forklift operatörü ve beden işçisi alınacak.

Son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaki

45 yaşından gün almamış olmak,

Akçadağ’da ikamet etmek.

GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Nühus kayıt örneği,

Adli sicil belgesi,

Sağlık raporu,

Diploma fotokopisi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
1
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
2
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
3
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek isityor
4
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek isityor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek isityor
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
5
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
6
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
7
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿Zehir tacirlerine şafak baskını
﻿Zehir tacirlerine şafak baskını
﻿Zehir tacirlerine şafak baskını
﻿Malatya Akçadağ Belediyesi personel alacak
﻿Malatya Akçadağ Belediyesi personel alacak
﻿Malatya Akçadağ Belediyesi personel alacak
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İş yerindeki müdürünüzle nasıl anlaşabilirsiniz?
﻿İş yerindeki müdürünüzle nasıl anlaşabilirsiniz?
﻿İş yerindeki müdürünüzle nasıl anlaşabilirsiniz?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.