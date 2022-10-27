Malatya Aktu Temizlik işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Malatya Aktu Temizlik, operatör olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.
Başvurular şahsen yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az ilkokul mezunu olmak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak
Akçadağ doğumlu olmak ve ikamet etmek
En az B sınıfı ehliyeti olmak ve araç kullanmak
45 yaşından gün almamış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
İkametgah belgesi
Kimlik fotokopisi
Sağlık raporu
Adli sicil kaydı
Diploma
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