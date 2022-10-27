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Malatya Aktu Temizlik işçi alacak

Malatya Aktu Temizlik, operatör olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 12:09
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Malatya Aktu Temizlik işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Malatya Aktu Temizlik, operatör olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

Başvurular şahsen yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az ilkokul mezunu olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak

Akçadağ doğumlu olmak ve ikamet etmek

En az B sınıfı ehliyeti olmak ve araç kullanmak

45 yaşından gün almamış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İkametgah belgesi

Kimlik fotokopisi

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Diploma

Etiketler

 

 

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