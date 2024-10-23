Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı yeniden başlıyor

Malatya Yeni Nikah Sarayında fuar öncesi gerçekleşen basın toplantısı ile Cuma günü başlayacak olan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı ile ilgili detaylar paylaşıldı. Basın toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuarın sadece bir kitap organizasyonu olmadığını, Malatya’nın yeniden ayağa kalkma iradesinin bir simgesi olduğunu vurguladı.

Başkan Er, konuşmasında şunları söyledi:“Malatya, deprem ve pandemi gibi büyük felaketlerin ardından zor bir süreç geçirdi. Şehrimizi yeniden inşa ederken sadece fiziksel olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da büyük adımlar atmamız gerekiyor. Kitaplar, bizlere bu yeniden inşa sürecinde ilham veren, yaralarımızı saran en önemli kaynaklardır. Bu bilinçle, 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nı ‘Kitabın ruhuyla yeniden’ mottosuyla hayata geçiriyoruz. Kitaplar sadece bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda sabır, dayanışma ve umut da aşılar. Biz de Malatya’nın geleceğini kitapların ilhamıyla inşa etmeyi hayal ediyoruz.”

FUAR, MALATYA’NIN CANLANMASINI HIZLANDIRACAK

Sami Er, fuarın sadece bir ticari etkinlik olmadığının altını çizerek, kültür, sanat ve edebiyatın buluştuğu bu organizasyonun şehrin her kesimine hitap ettiğini belirtti. Er, “Bu fuar, düşüncelerin ve umutların paylaşıldığı, insanların bir araya gelip birbirine dokunduğu bir buluşma noktasıdır. Depremin ardından ruhlarımızda oluşan boşlukları, kitabın ruhuyla dolduracağız. Kitap fuarları, insanların birbirine dokunmasını sağlar ve şu an Malatya’nın en çok ihtiyaç duyduğu şey budur: Birlik olmak, el ele vermek ve dayanışma ruhunu büyütmek” ifadelerine yer verdi.

ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKÂNI SAĞLANACAK

Sami Er, fuar alanına ulaşım konusunda da vatandaşlara kolaylık sağlanacağını belirterek, “25 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında her gün sabah 10.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında fuarımız açık olacak. Vatandaşlarımızın fuara rahatça ulaşabilmesi için her yarım saatte bir ücretsiz otobüs seferleri düzenleyeceğiz. Ayrıca, trambüs durağından fuar alanına sürekli seferler olacak” dedi.

10 gün boyunca devam edecek fuarda, çeşitli söyleşi, panel ve imza günlerinin yanı sıra öğrenci-yazar buluşmaları gerçekleştirilecek. Organizasyona 200 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.