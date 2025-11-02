Fuarın kente önemli bir kültürel değer kattığına dikkat çeken katılımcılar, organizasyonun her geçen yıl daha da geliştiğini ifade etti.

Fuara büyük bir merakla katıldığını belirten İnönü Üniversitesi öğrencisi Hatice Bozdoğan, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle kitapları inceliyorum. Çok güzel olmuş, Büyükşehir Belediyesine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öğretmenler Ortaokulu öğrencilerinden Ayşegül Çetin ise özellikle macera türü kitaplara ilgi duyduğunu dile getirerek, "Çok güzel kitaplar var, özellikle macera kitaplarını çok seviyorum. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YAZARLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞMA NOKTASI"

Gaziantep’ten fuara katılan yazar Tuba İşlekoğlu, Malatya’daki kitap fuarının yazarlar için önemli bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi. İşlekoğlu, "Geçen yıl düzenlenen fuara da katılmıştım. O fuar havasını soluduktan sonra bu yıl Antep’te durmak imkânsızlaştı. Açılışa yetişemedim ama bugün geldim. Bu büyük ve güzel organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Kitap fuarları, okuyucularımız ile buluşma adına büyük avantajlar sağlıyor" dedi.

"ANADOLU’DAKİ EN BAŞARILI ORGANİZASYONLARDAN BİRİ"

Fuarın müdavimlerinden yazar Şeref Yılmaz ise Malatya Kitap Fuarı’nın Anadolu’daki en başarılı organizasyonlardan biri olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Malatya Kitap Fuarı’na birincisinden itibaren katılıyorum. Malatya, Anadolu’da en güzel fuarı yapan yerlerden birisi. Geçen yıl deprem nedeniyle gelemedim. Bu yıl yaralar sarılıyor, binalar yükseliyor ve ben de tekrar geldim. Malatya’nın gönüllü bir neferiyim. Organizasyonu yapanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.