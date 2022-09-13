Malatya Battalgazi’de icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Sancaktar Mah. 3199 ada 2 nolu parsel Arsa niteliğinde üzerinde yapı bulunmamaktadır belediyenin her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek bir konumdadır. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir (Elektronik ortamda teklif vereceklerin Satış Memurluğumuz adına Malatya Merkez (Adliye) Vakıfbank Şube Müdürlüğünde açılan TR790001500158007305665361 nolu hesaba; Mahkememiz Satış Memurluğunun dosya numarası belirtilerek, ihale edilecek malın tahmin edilen değerinin %20' si oranında pey akçesini yatırması gerekir).

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