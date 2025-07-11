Malatya bu olayla çalkalanıyor: Tesla kapıları kilitledi, sağlık çalışanları yanarak öldü

Olay, saat 04.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu üzeri Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ozan Uçar idaresindeki 34 U 0047 plakalı Tesla marka otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından araç bir anda alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçta bulunan Ozan Uçar (33) ve Uğur Oğraş (31) yanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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ARACI YENİ ALMIŞLAR

Yanarak küle dönen aracın yeni alındığı öğrenilirken kazada hayatını kaybedenlerin Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşir olarak görev yaptıkları belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.