Malatya bu olayla çalkalanıyor: Tesla kapıları kilitledi, sağlık çalışanları yanarak öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya bu olayla çalkalanıyor: Tesla kapıları kilitledi, sağlık çalışanları yanarak öldü

Malatya'da gece saatlerinde meydana gelen kazada Tesla marka bir otomobil alev alarak yandı. Feci kazada araçta bulunan 2 sağlık çalışanı yanarak can verdi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu üzeri Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ozan Uçar idaresindeki 34 U 0047 plakalı Tesla marka otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından araç bir anda alev alarak yanmaya başladı.

aw494775-01.jpg

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçta bulunan Ozan Uçar (33) ve Uğur Oğraş (31) yanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

aw494775-02.jpg​​​​​​​

ARACI YENİ ALMIŞLAR

Yanarak küle dönen aracın yeni alındığı öğrenilirken kazada hayatını kaybedenlerin Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşir olarak görev yaptıkları belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw494775-03.jpg

aw494775-04.jpg

Son Haberler
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi
Arsenal Premier Lig'in yıldızıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Arsenal Premier Lig'in yıldızıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Malatya bu olayla çalkalanıyor: Tesla kapıları kilitledi, sağlık çalışanları yanarak öldü
Malatya bu olayla çalkalanıyor: Tesla kapıları kilitledi, sağlık çalışanları yanarak öldü
Özgür Özel'den Srebrenitsa anması
Özgür Özel'den Srebrenitsa anması
Erken boşalmaya ameliyatsız çözüm
Erken boşalmaya ameliyatsız çözüm