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Malatya Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 13:22
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Malatya Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 200 beden işçisi alınacaktır. Alınacak işçiler 696 sayılı KHK kapsamında değerlendirilecektir.

Adaylar başvurularını 24 Eylül 2022 tarihine kadar İnönü Mahallesi İnönü Caddesi E Blok 1.kat Numara 197 Yeşilyurt Malatya adresi ve yapacaklardır.

ŞARTLAR

18 yaşını doldurmuş olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Görevini yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak,

En az ortaokul mezunu olmak şartları aranmaktadır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi,

Askerlik durum belgesi,

Adli sicil kaydı, 6 adet resim,

Aile sağlığı merkezinde sağlık raporu,

Nüfus kayıt örneği,

Aile durum bildirimi,

Eğitim durumunu gösteren belge,

SGK hizmet dökümü.

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