Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden genç gönüllülere afet ve yangın eğitimi

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen eğitimlerde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde afet farkındalığı artırılırken, İtfaiye Dairesi Başkanlığı uzmanları tarafından yangınla mücadele teknikleri anlatıldı.

Katılımcılara, afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler, afet risklerinin analizi ve bireysel korunma yöntemleri aktarıldı. Yangınların çıkış nedenleri, müdahale yöntemleri ve basit söndürme teknikleri de uygulamalı olarak gösterildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, düzenli tatbikatlar ve bilinçlendirme kampanyalarıyla afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmayı hedefliyor. Yetkililer, özellikle genç gönüllülerin afet anında doğru ve etkin müdahalede bulunabilmesi adına bu eğitimlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin deprem, sel, heyelan ve orman yangını gibi afet risklerine dikkat çeken belediye yetkilileri, toplumun tamamını kapsayan bilinçlendirme çalışmalarının süreceğini bildirdi.